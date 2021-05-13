3 أيام كحد أقصى.. خالد مجاهد يوضح كيفية تسجيل المواطنين العاديين لتلقى اللقاح وحالات التخلف

لقاح كورونا

قال خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، إنه حوالى 80 ألف مواطن يسجلوا على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح يوميا ويتم إرسال رسالة للمواطنين بإنتظام ،لافتا أنه فى حالة تخلف المواطن عن موعد جرعته السيستم يتيح له 3 أيام بحد أدنى لتلقى اللقاح.

تابع خالد مجاهد ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على اكسترا نيوز، أنه تم إضافة تسهيلات للمواطن بإتاحة معرفته إذا كان المركز المسجل فيه به إزدحام وحشد وإعطاءه فرصة التسجيل فى مركز آخرحتى يكون هناك سهولة فى السيولة التطعيم، معقباً أنه تم تفعيل القوافل الطبية التى تذهب للمناطق النائية التى لا يصل إليها الخدمة بسهولة.

أشار خالد مجاهد ، إلى ان المنظمات الدولية الشقيقة لها عامل كبير فى وصول اللقاحات بسرعة كبيرة إلى الدول وتمكين مصر بأن يكون لها دور فعال فى مرحلة التعافى على مستوى المجتمعات المحلية ، مضيفاً ان اللقاحات التى تم إحاتها للمواطنين آمنة 100% وفعالة بدرجة كبيرة.

نوه خالد مجاهد ، إلى أنه سيتم استهداف إنتاح أول 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فى بداية شهر يوليو بالتعاون مع شركة فاكسيرا ، وفور الإنتهاء من إنتاجها ستعرض على هيئة الدواء للتأكد من مدى فعاليتها وآمنها.