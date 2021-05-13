بدون معرفة الآخرون هويته حتى لا يشعر بالحرج.
بدون معرفة الآخرين هويته حتى لا يشعر بالحرج.. زينب العشري تكشف مزايا جروبات السيدات
قالت زينب العشرى "مؤسسة جروب Confessions of a married woman" ، إن فكرة الجروب جاءت لديها منذ ٧ سنوات، مضيفة أن المجموعات النسائية لم تكن منتشرة في ذلك الوقت.
أوضحت" العشرى "خلال لقائها مع الإعلامى" شريف عامر"
فى برنامج " يحدث فى مصر" ، أنها بحثت كثيرا قبل إنشاء الجروب لمعرفة كيف ستنشأه و لكى تجعل هناك خصوصية لكل شخص ينشر مشكلته بدون معرفة الآخرون هويته حتى لا يشعر بالحرج.
أكدت "العشري" ، أن الجروب يعد من أوائل المجموعات التى ناقشت مشاكل موجودة فى المجمتع لم يجرأ أحد من قبل على طرحها ،منوهة إلى أنه يتم عرض ٣٠ او ٤٠ مشكلة فى اليوم .
أشارت إلى ، أنها قبل إضافة اى شخص على الجروب تقوم بالدخول على صفحته الشخصية و التحقق منها بدقة و متى تم إنشائها و مدى التفاعل عليها ثم تقرر هل ستضيف تلك الشخص ام لا،منوها إلى أن المشكلة يتم نشرها عند دخول الأشخاص على الرابط الموجود فى موقع سيرفى مونكى و يتم ملئ بيانات و التى من ضمنها كم عمرك و ما هى مشكلتك الزوجية و يتم ارسال المشكلة على هيئة إجابات لتلك الأسئلة.
و أضافت ، أن ذلك الجروب أصبح الآن شركة و من مهامها إقامة ورشات عمل للمقبلين على الزواج بحضور دكاترة للنساء و دكاترة نفسيين.