بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن اتصال بلينكن وأبومازن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أدان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، الهجمات الصاروخية على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزير بلينكن ناقش مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابعت: "الوزير شدد على ضرورة خفض التوتر، وأكد أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن".

من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس أكد لبلينكن ضرورة وضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية.

