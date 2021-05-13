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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرقام تتزايد بشكل يومي.. متحدث "الصحة" يكشف تطورات الحاصلين على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، إنه حوالى 80 ألف مواطن يسجلون على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح يوميا ويتم إرسال رسالة للمواطنين بإنتظام ،لافتا أنه فى حالة تخلف المواطن عن موعد جرعته السيستم يتيح له 3 أيام بحد أدنى لتلقى اللقاح.

 

تابع خالد مجاهد ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على اكسترا نيوز، أن مصر قد استقبلت منذ شهر الدفعة الأول وكانت تبلغ حوالى 854 ألف جرعة ، معقباً أنه بوصول تلك الشحنة سيتم تغطية كافة المواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة الخاص بتلقى لقاح فيروس كورونا .

 

أشار خالد مجاهد، إلى انه من المقرر أن تستقبل مصر غداً 500 ألف من لقاح سينوفارم وفى انتظار استقبال دفعة ثالثة من لقاح استرازينيكا فى نهاية شهر مايو أو مطلع شهر يونيه على الأكثر، موضحاً أن تم زيادة أعداد المواطنين فى طلب التسجيل للقاح .

 

أكد خالد مجاهد، أنه تم التوسع فى عملية تلقى المواطنين للقاح فى كافة مراكز الجمهورية ب أكثر من 339 مركز بخلاف أكبر مركز تم تشغيله الأسبوع الماضى بأرض المعارض الذى يضم حوالى 96 عيادة ويستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن تدريجى وقريبا سيتم عمل مركز بنفس الحجم بمحافظة الجيزة.

كورونا ارتفاع الإصابات اللقاح

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