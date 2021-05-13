بسعر خيالي.. تاج ملكي إيطالي يباع في مزاد

يعتبر الألماس، من أكثر المواد الجاذبة لمحبي إقتناء التحف النادرة على مستوى العالم، حيث يعرض المشترون أسعار عالية في المزادات التي تعرضه.

وبحسب ما أعلنته دار "سوذبيز" السويسرية المختصة بإقامة المزادات، فإن تاج ملكي إيطالي تم بيعه مقابل 1.66 مليون دولار، في صفقة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

بيع التاج المصنوع من الألماس واللؤلؤ الذي تناقلته الأسرة الملكية الإيطالية على مر الأجيال مقابل 1.66 مليون دولار في مزاد أقيم في سويسرا مساء الثلاثاء الماضي.





يرجع تاريخ التاج إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأُهدي إلى ماريا فيتوريا من عائلة بوتسو لدى زواجها عام 1867 من أماديو الأول من عائلة سافوي الذي أصبح فيما بعد ملكاً لإسبانيا.

والتاج عبارة عن صفوف متدرجة من الألماس واللؤلؤ الطبيعي وكان سعره يقدر بما بين مليون ومليون ونصف دولار. وبيعت بالمزاد أيضاً أكبر قطعة ياقوت أزرق كشميري تُعرض في مزاد وهي زنة 55.19 قيراط وجلبت 3.5 مليون فرنك.

وكانت القطعة جزءاً من دبوس من الياقوت والألماس يرجع تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي. وكان الدبوس يضم قطعة ياقوت أزرق كشميري أخرى زنة 25.97 قيراط.