ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز أتليتكو مدريد أمام ريال سوسيداد

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 80 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد سوسيداد للنقطة 56 في المركز الخامس.

ويقدم صدى البلد ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز المتصدر أتليتكو مدريد…

يحتل أتليتكو مدريد صدارة الليجا برصيد 80 نقطة بعد خوض 36 مباراة، بينما يحل وصيفا برشلونة76 نقطة ولعب 36 لقاء ، بينما يأتي رريال مدريد فى المركز الثالث برصيد 75 نقطة ويتبقى له مباراة امام غرناطة اليوم .

أما اشبيلية فجاء فى المركز الرابع برصيد 74 نقطة وخاض 36 لقاء .