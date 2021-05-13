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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يقتحم عالم السوشيال ميديا ويناقش 3 من أبرز الجروبات حول مشاكل الأسرة

يحدث في مصر
يحدث في مصر

قالت ندى الأشمونى، مؤسسة جروب ميس باسكت، إن الجروب  به عدد كبير من الأعضاء المنضمين إليه من الفئات العمرية المختلفة، مضيفة أن الجروب  ليس لعرض المشاكل فقط و إنما يتم الاجابة فيه على من يتسائلون عن الموضة و الازياء. 


و أوضحت" الاشمونى "خلال لقائها مع الإعلامى" شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" ،   أنها قامت بإنشاء  شركة للسوشيال ميديا باسم ميس باسكت بعد وجود عدد كبير من الأعضاء الذين يريدون شراء أشياء كثيرة.

أكدت "مؤسسة جروب ميس باسكت " ، أن بعد وجود اتفاقات و حملات إعلانية كثيرة قررت عمل بازار تعرض من خلاله السيدات المنتجات الخاصة بهم.

و من جانبها قالت "هبه ابو العيد" "مؤسسة جروب ذا مامى" ، أن فكرة إنشائها للجروب فى البدايه جاءت منذ ٦ سنوات أثناء فترة حملها عندما كانت تشعر بالوحدة و تريد التخلص من تلك الاحساس.

و أضافت" ابو العيد" ، أنها كانت تعانى من مرض السكري أثناء فترة الحمل و كانت تحتاج إلى الدعم من الآخرين فجاءت لديها فى ذلك الوقت فكرة إنشاء الجروب على الواتساب وضمت اليه الكثير من زملائها المتزوجين. 


أوضحت "مؤسسة جروب ذا مامى" ، أن فكرة إنشائها الجروب على الفيسبوك جاءت لديها فجأة ، معقبة :" كنت نايمة و صحيت عملت جروب الفيسبوك و نمت ".
و تابعت: " أن الجروب بعد ذلك تحول إلى شركة عندما عرضت عليها عدة شركات و محلات المنتجين السلع التى تهم المرأة و الطفل أن يعرضوا منتجاتهم ظن خلال الجروب ثم بعد ذلك قامت بعمل كارت للتخفيضات على السلع الخاصة بالامهات ،مضيفة أن لديها الآن أيضا محل باسم ذا مامى ".

فيما قالت زينب العشرى "مؤسسة جروب Confessions of a married woman" ، إن فكرة الجروب جاءت لديها منذ ٧ سنوات، مضيفة أن المجموعات النسائية لم تكن منتشرة في ذلك الوقت.

أوضحت" العشرى" ،  أنها بحثت كثيرا  قبل إنشاء الجروب لمعرفة كيف ستنشأه و لكى تجعل هناك خصوصية لكل شخص ينشر مشكلته بدون معرفة الآخرون هويته حتى لا يشعر بالحرج.

أكدت "العشري" ، أن الجروب يعد من أوائل المجموعات التى ناقشت مشاكل موجودة فى المجمتع لم يجرأ أحد من قبل على طرحها ،منوهة إلى أنه يتم عرض ٣٠ او ٤٠ مشكلة فى اليوم .

أشارت إلى ، أنها قبل إضافة اى شخص على الجروب تقوم بالدخول على صفحته الشخصية و التحقق منها بدقة و متى تم إنشائها و مدى التفاعل عليها ثم تقرر هل ستضيف تلك الشخص ام لا،منوها إلى أن المشكلة يتم نشرها عند دخول الأشخاص على الرابط الموجود فى موقع سيرفى مونكى و يتم ملئ بيانات و التى من ضمنها كم عمرك و ما هى مشكلتك الزوجية و يتم ارسال المشكلة على هيئة إجابات لتلك الأسئلة.

و أضافت ، أن ذلك الجروب أصبح الآن شركة و من مهامها إقامة ورشات عمل للمقبلين على الزواج بحضور دكاترة للنساء و دكاترة نفسيين.

 

جروب ميس باسكت جروب ذا مامى الواتساب شريف عامر اخبار التوك شو

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