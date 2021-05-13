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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السعودية تسجل اكتشاف مواقع أثرية تعود إلى 350 ألف سنة

إكتشافات أثرية
إكتشافات أثرية

تشهد المناطق والدول العربية وفرة في الاكتشافات الأثرية يوميا نظرا لعراقة حضاراتها الإنساينة على مر العصور.

وبحسب ما نشرته صحيفة "واس" السعودية فإن نتائج مشروع المسح البيئي والأثري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية أكدت على وجود مواقع أثرية في السعودية تعود إلى نحو 350 ألف عام، وأظهرت نتائج أول موقع "أشولي" مؤرخ في موقع "النسيم" في صحراء"النفود" بمنطقة حائل، أدلة بيئية على وجود بحيرة عميقة ربما كانت عذبة المياه، مع أدلة على معالم بيئية قديمة وما ارتبط بها من مواد أثرية تعود إلى عصر البلايستوسين الأوسط.

ويمثل موقع النسيم أقدم المواقع الأشولية الموثقة حتى الآن في السعودية، ويكشف أنواعا من مجاميع لأدوات حجرية استخدمها الإنسان في عصر البلايستوسين الأوسط، حيث يرجح أنها تشير إلى تكرار عودة الإنسان إلى الجزيرة العربية عندما كانت مروجاً وأنهاراً، إذ يحتوي الموقع على حوض عميق تبرز في وسطه رواسب عُثر فيها على مواد أثرية من العصر الحجري الأسفل، وقد تم جمع ما يقارب من 354 قطعة فأسٍ حجري، ورقائق حجرية مختلفة

.وأكدت نتائج مشروعات المسح الذي بدأ في السعودية منذ 10 سنوات أن الجزيرة مرّت بتغيرات مناخية خلال عصر البلايستوسين فأضحت أجواؤها أكثر رطوبة، وأثّر ذلك على انتشار الإنسان فيها وفي القارات الأخرى.

وأعلنت الهيئة خلال الربع الأخير من عام 2020 عن اكتشاف أثري يتضمن العثور على آثار أقدام بشرية وفيَلَة وجِمال وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة، ويمثل هذا الكشف الأثري الدليل العلمي الأول على أقدم وجود لطبعات أقدام الإنسان والحيوان على أرض الجزيرة العربية.
 

المملكة العربية السعودية العصر الحجري الدول العربية الإكتشافات الأثرية حائل تغيرات مناخية

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