عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توخيل: تغيراتي على تشكيل تشيلسي سبب الهزيمة أمام أرسنال في الدوري

توخيل
توخيل

أسند توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مسؤولية هزيمة فريقه ضد أرسنال بهدف دون رد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي على ملعب البلوز ستامفورد بريدج لنفسه . 

وقال توخيل، لشبكة "سكاي سبورتس":" نتابع اللاعبون الذين شاركوا كثيراً الفترة الأخيرة والذين قد يتعرضوا للإصابة، كل لاعب غير معرض لتلقي الاصابة جاهز للمشاركة مع الفريق ".

وأضاف :" اللاعبون افتقدوا التركيز وهذا ليس عاديا، ربما أعطيت إشارات للاعبين بالتبديلات التي أجريتها على التشكيل أنني أفكر في نهائي الكأس السبت المقبل، حتى لوبنسبة 5% أو 1%  هذا ليس مستوانا فى المباريات الهامة".

وتابع: "البدائل لم تكن على المستوى من جانبي في التشكيل، لم نكن محظوظين، يمكن أن نخسر في كرة القدم، لقد فعلنا كل شيء اليوم لنخسر، لقد حققنا بعض النتائج الجيدة طوال الفترة الماضية لذلك علينا أن نتعامل مع الهزيمة ونسعى للفوز دائما".

الدوري الإنجليزي سكاي سبورتس أرسنال تشيلسي توماس توخيل

ترشيحاتنا

السعودية.. قصف حوثي شديد باتجاه المملكة وبيان عاجل من التحالف

مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار في السعودية.. شاهد

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

موقع سوداني: وفد رئاسي مصري يطمئن على الحالة الصحية للمواطن أكوك كوال

بسبب أحداث غزة والقدس.. اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

وزيرة الصحة: وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الساعات القليلة القادمة من صباح اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

موقع سوداني: وفد رئاسي مصري يطمئن على الحالة الصحية للمواطن أكوك كوال

الكويت.. حريق هائل بمنطقة حولي وتحرك عاجل من السلطات

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ