توخيل: تغيراتي على تشكيل تشيلسي سبب الهزيمة أمام أرسنال في الدوري

أسند توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مسؤولية هزيمة فريقه ضد أرسنال بهدف دون رد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي على ملعب البلوز ستامفورد بريدج لنفسه .

وقال توخيل، لشبكة "سكاي سبورتس":" نتابع اللاعبون الذين شاركوا كثيراً الفترة الأخيرة والذين قد يتعرضوا للإصابة، كل لاعب غير معرض لتلقي الاصابة جاهز للمشاركة مع الفريق ".

وأضاف :" اللاعبون افتقدوا التركيز وهذا ليس عاديا، ربما أعطيت إشارات للاعبين بالتبديلات التي أجريتها على التشكيل أنني أفكر في نهائي الكأس السبت المقبل، حتى لوبنسبة 5% أو 1% هذا ليس مستوانا فى المباريات الهامة".

وتابع: "البدائل لم تكن على المستوى من جانبي في التشكيل، لم نكن محظوظين، يمكن أن نخسر في كرة القدم، لقد فعلنا كل شيء اليوم لنخسر، لقد حققنا بعض النتائج الجيدة طوال الفترة الماضية لذلك علينا أن نتعامل مع الهزيمة ونسعى للفوز دائما".