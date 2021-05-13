موقع سوداني: وفد رئاسي مصري يطمئن على الحالة الصحية للمواطن أكوك كوال

اطمأن وفد رئاسي مصرى على أسرة المواطن الجنوب سوداني “أكوك كوال كوال” بمقر سكنهم في القاهرة وعلى الحالة الصحية و المعنوية للمواطن الجنوب سوداني عقب الواقعة الفردية التي تعرض لها هو وأسرته.

وقال موقع الرواية الأولى السودانى، أن لوفد الزائر على متانة العلاقات الثنائية بين مصر و جنوب السودان على الصعيدين الرسمي و الشعبي.

وحسب الموقع السودانى، فأن الوفد شدد على أن مواطني جنوب السودان في مصر ليسوا أجانب ولكنهم في وطنهم الثاني بين إخوة و أخوات لهم،وانه تم القاء القبض على مرتكبي الواقعة واحالتهم للقضاء.

وأشار موقع الرواية الأولى إلى إلى أن الوفد أكد على أن مؤسسات الدولة المصرية التنفيذية و الأمنية تولي الواقعة و تولي مواطني جنوب السودان في مصر كل الإهتمام في إطار من الود و الإحترام المستحق، كما هنأ الوفد الأسرة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتابع موقع الرواية الاولى السودانى أن أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال ثمنت زيارة الوفد الرسمي المصري لهم في مقر سكنهم، و عن تقديرهم الكبير للتعامل السريع و الفعال للدولة المصرية مع هذه الواقعة الفردية التي لا تمثل الشعب المصري المضياف، ولا تعبر عن سمو العلاقات الثنائية المصرية / الجنوب سودانية على الصعيدين الرسمي و الشعبي، كما نقلت الأسرة عبر الوفد إلى مصر قيادة و حكومة و شعبا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

و حضر اللقاء سانتينو أكوت دينج رئيس الجالية الجنوب سودانية في جمهورية مصر العربية، و لوال كويك رئيس الجمعية الخيرية السودانية الجنوبية لتنمية المرأة و الطفل.