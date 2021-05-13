وزارة الأوقاف تعلن عن الاستعدادات الخاصة بصلاة العيد ومحظوراتها.. فيديو

صلاة العيد

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن صلاة العيد ستكون فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة ، لافتاً أن الشخص إذا خشى المرض والعدوى أو الفيروس يجوز للمسلم أم يصليها فى البيت.

تابع جابر طايع ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحقيقة " المذاع على اكسترا نيوز، أن وزارة الأوقاف كانت دائما فى حالة استنفار منذ بداية شهر رمضان المبارك بكفاة الإجراءات الإحترازية وتم تطبيقها بالكامل حتى انتهى الشهر المبارك ، معقباً أن المواطن هو كلمة السر فى هذه الأزمة حتى تمر بسلام.

أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية المتبعة فى عيد الفطر المبارك فصرح جابر طايع، أن خطبة العيد لن تزيد عن 10 دقائق وجميع أئمة الوزارة سيقيمون الليلة فى المساجد من أجل الإشراف على تعقيمها بالكامل لاستقبال الملصيين ، مشدداً على ضرورة عد المصافحة ولا العناق ولا أى تقارب بدنى .

داعياً أن تمر صلاة العيد بأدنى خسائر وأن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء اللعين.