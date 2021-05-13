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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين رضا مفاجأة الحلقة الأخيرة من حرب أهلية

صدى البلد

قبل أن تنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل واحد حرب أهلية بالتعرف على مصير كل الشخصيات، تفاجأ الجمهور يظهور شيرين رضا في نهاية الحلقة، لتكون ضيفة شرف المسلسل، والضحية الجديدة لدكتور يوسف الذي يلعب دوره باسل خياط.

 

دكتور يوسف، طبيب نفسي يستدرج ضحاياه من النساء الوحيدات الثريات، من أجل خداعهن والاستيلاء على أموالهن. وطوال حلقات المسلسل، كان قد خدع دكتور مريم (يسرا) واستولى على المستشفى الخاصة بها، قبل أن تعود مريم وتنتقم منه، بالاتفاق مع صديقتها فريدة (أروى جودة)، بعد سجال طويل وحرب متبادلة بين الاثنين، لم يتغير يوسف واستمر في البحث عن ضحايا جدد.

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بعد زواجهما فى مسلسل حرب أهلية .. قصة ارتباط يسرا وخالد سليم

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حرب أهلية الحلقة الأخيرة|ظهور خاص لـ شيرين رضا وطلب يد يسرا للزواج

 

 

حرب أهلية مسلسل حرب اهلية طبيب نفسي أروى جودة خالد سليم شيرين رضا

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