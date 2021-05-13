تفاصيل الانتهاء من إعادة تركيب المقصورة الثالثة للملك توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

قال عيسي زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الملك توت عنخ آمون له أربع مقصورات وتم العمل على ترميمها والفحص وتم نقل مقصورتين للمتحف المصري الكبير.

وتابع عيسى زيدان، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحقيقة " المذاع على اكسترا نيوز، أن المقصورة الثالثة مكونة من 10 أجزاء وتم فكها فى المتحف المصري بالتحرير ونقلها بأمان إلى المتحف المصرى الكبير وتركيبها بسلامة داخل قاعة الملك توت عنخ آمون التى تتجاوز7600 متر مربع والتى ستحتوى على كافة مقتنيات الملك.

وأشار عيسى زيدان ، إلى أن إعادة تركيب المقصورة الثالثة استغرق 14 ساعة فى تجميعها وتم ترميمها والفحص بالطرق الحديثة والتوثيق الفوتوجرافى والفيديو، معقباً أن المقصورات ذات طبيعة خاصة ومعقدة التركيب لذلك يتم اللجوء لطرق خاصة وتقنيات حديثة ووضع خطط لكل مرحلة لها.