عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تعرب عن قلقها إزاء عمليات التوسع الاستيطانية الإسرائيلية

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية الكندية، أمس الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء عمليات التوسع الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة وعمليات الهدم والإخلاء الجارية في أحياء الشيخ جراح وسلوان، داعية جميع الأطراف إلى إنهاء العنف وتهدئة التوترات وحماية المدنيين.


وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيان اليوم: "تتابع كندا الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة بقلق بالغ. لقد روَعنا العنف المستمر والتوترات المتصاعدة والخسائر في الأرواح، بما في ذلك الأطفال. قلوبنا مع عائلات الضحايا وذويهم."


وأضاف جارنو "تحث كندا جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف وتهدئة التوترات وحماية المدنيين ودعم القانون الدولي. إننا نقف بثبات مع الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في حقهما في العيش بسلام وأمن وكرامة وبدون خوف مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهما."


وأكدت الحكومة الكندية أن أماكن العبادة مخصصة للناس للتجمع من أجل الصلاة و"يجب ألا تكون أبدا مواقع للعنف، ومن الضروري احترام قدسية وسلامة الأماكن المقدسة، ويجب أن يتوقف العنف في وحول الحرم الشريف".


وتابع الوزير: "لا تزال كندا تشعر بقلق بالغ إزاء التوسع المستمر في المستوطنات، وعمليات الهدم والإخلاء ، بما في ذلك القضايا الجارية في الشيخ جراح وسلوان. تؤثر هذه الإجراءات على العائلات وسبل العيش ولا تخدم السلام أو القانون الدولي. يجب تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تحكم مسبقا على نتيجة المفاوضات المباشرة وتعرض للخطر آفاق حل الدولتين."


وأكد التزام بلاده بتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل. مكررا دعوتها إلى التهدئة الفورية للتوترات وإنهاء العنف.
 

كندا وزير الخارجية الكندي مارك جارنو فلسطين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة في العلمين

نواب بالكونجرس الأمريكي يعتبرون ممارسات إسرائيل في القدس جريمة حرب

القاهرة 5:28 .. ننشر موعد صلاة العيد بمحافظات مصر

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

السعودية تسجل اكتشاف مواقع أثرية تعود إلى 350 ألف سنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

السعودية.. قصف حوثي شديد باتجاه المملكة وبيان عاجل من التحالف

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ