بسبب آل سالم.. الشمراني يكشف حقيقة خصم نقاط من النصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، حقيقة خصم نقاط من نادي النصر السعودي بسبب قضية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالله آل سالم، مهاجم الفريق السابق.

ومنحت لجنة "الانضباط" بالدوري السعودي للمحترفين، مهلة إلى مسئولي نادي النصر، لمدة 5 أيام، لسداد مستحقات اللاعب عبدالله آل سالم، البالغة 7 ملايين و700 ألف ريال.

وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية، إن مهلة "الانضباط"، ليس إلا للتهديد فقط، ولن يتم توقيع أي عقوبة على نادي النصر .

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن اللجنة، سبق وأن قامت بتهديد أندية الاتحاد والوحدة، في قضايا مشابهة، ولكنها لم تتخذ أي قرارات ضد الفريقين.

ووجه الشمراني، رسالة طمأنينة إلى جماهير النصر، إلى أنه لن يتم السماح أبدًا، بوصول القضية إلى خصم نقاط ضد النصر.