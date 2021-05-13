سيميوني: لا أفضل مشاهدة مباراة الريال أمام غرناطة.. ولهذا السبب كان موسما صعبا

قال دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد إن فريقه عانى بعد استقبال هدف أمام ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني وانتهت لصالح الأتليتي بهدفين لواحد.

وأضاف سيميوني فى تصريحاته عقب اللقاء:"كان الشوط الأول جيدًا جدًا لقد لعبنا بسرعة وكثافة وتقدمنا بثنائية في الشوط الأول وهذا مانريده، لكن الهدف الذي سكن شباكنا في نهاية المباراة جعلنا نعاني".

وأتم: الجمهور يريد دائمًا رؤية الأفضل منا وهذا ليس السهل، هناك الكثير من الجهد، لقد مر علينا عام صعب للغاية، لجميع الفرق، كان علينا أن نمر بالكثير لنحظى بهذه اللحظة، الآن علينا أن نستجمع قوانا من أجل مباراة الأحد المقبل".

وعن مباراة ريال مدريد وغرناطة، وضح "لا أُفضل أن أشاهدها وسأنتظر لمعرفة ماذا سيحدث".