أخبار الفن .. في ذكرى ميلاد سميحة توفيق الـ 11 .. أبرز المحطات في حياتها .. أغنية إحنا مش بتوع حداد تقترب من مليون مشاهدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

دينا الشربينى تفوز بالكنز في آخر حلقات قصر النيل



أنهت كاميليا (دينا الشربيني) رحلتها في قصر النيل، وفي الحلقة الأخيرة من المسلسل نجحت في الخروج من القاهرة إلى روما بصفتها بولا واصف، وبرفقة ماركو جلدوني (أحمد مجدي) وعاشا بالخارج لمدة عشر سنوات دون أن يعلم أحد مصيرهما.

وانتقمت كاميليا من عائلة السيوفي وهي بعيدة عن القصر، حيث صدر قرار بتأميم القصر والمصنع بسبب هروبها مع خالد نوح خارج البلاد، وانهارت عايدة الخزندار (ريهام عبد الغفور) وفقدت النطق وانتهى بها الحال في مصحة نفسية.

وخرج الثلاثة أبناء من القصر دون رجعة وبدأ كل واحد منهم حياته، فعاد فوزي (أحمد صالح) إلى مجال الفن، وافتتح حسين (محمد حاتم) شركة استيراد وتصدير، أما نبيل (نبيل عيسى) فعاش مع ابنه وبدأ عمل خاص في مجال المقاهي.

في ذكرى ميلاد سميحة توفيق الـ ١١ .. أبرز المحطات في حياتها



يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، فقد ولدت في 13 مايو 1928

سميحة توفيق تنتمي لأسرة فنية، حيث أن شقيقها هو الممثل الطوخي توفيق، وعمتها من أوائل الممثلات في مصر، وهي سميحة الطوخي.



سميحة توفيق اكتشفها الفنان يوسف وهبي وتميزت في أدوار الإغراء واعتزلت الفن بعد فترة ولكنها عادت مرة أخرى لتعتزل بشكل نهائي عام 1987.



وتعرضت الفنانة سميحة توفيق في حياتها للعديد من الأزمات الصحية كان أولها هو إصابتها بمرض في الكبد، فيما تكفلت "تحية كاريوكا" بعلاجها كاملًا.

أغنية إحنا مش بتوع حداد تقترب من مليون مشاهدة



احتفالا بدماء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، شارك عدد من نجوم الفن في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي عرضت مباشرة بعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل الاختيار ٢ رجال الظل.

وصورت الأغنية في ميدان التحرير منذ بضعة أيام بعدسة المخرج أحمد المرسي وإشراف عام شركة ميديا هب سعدي - جوهر .

واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وشارك بالظهور في الأغنية عدد من النجوم الفن في مقدمتهم كريم عبد العزيز ، أمير كرارة، اياد نصار ،إنجي المقدم ، بشرى ، أسماء ابو اليزيد، أحمد فهمي ، أحمد فؤاد سليم ،نضال الشافعي واحمد وفيق.

النمر الحلقة الأخيرة .. موت شمس الحلق وعودة النمر لـ ملك الشيمي

شهدت أحداث الحلقة الاخيرة من مسلسل النمر عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية:

قام "الشيمى" بترك فلاشة للمحامى الخاص به ليعطيها لـ ملك.

وقال "الشيمى" من خلال فيديو مصور انه لم يقتل شقيقه ولكن "شمس الحلق" من قامت بقتله.

وطلب "الشيمى" من "ملك" ابنته ارجاع الحقوق لاصحابها.

وكشفت الحلقة ان قاتل "ماهر رضوان" شمس الحلق والحاوى ونصر خاله.

واتفق "النمر" مع "ملك الشيمى" و"هدية" على ايهام الناس بموته لقفل قصة الثأر عليه.

وخططت "شمس " لحرق شقة "النمر ووالدته" ولكنها فشلت واحترقت داخل الشقة"

وانتهت احداث الحلقة بعودة النمر لـ ملك الشيمى.