إنتر ميلان يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بالفوز على روما 3-1

واصل فريق إنتر ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز أمس الأربعاء على ضيفه روما بنتيجة ٣-١، ضمن منافسات الجولة ٣٦ من عمر المسابقة.



سجل ثلاثية إنتر ميلان، الذي توج رسميًا بلقب الدوري، مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة ١١، وماتياس فيتشينو في الدقيقة ٢٠، و روميلو لوكاكو في الدقيقة ٩٠، فيما أحرز هدف روما الوحيد لاعبه

هنريك مخيتريان في الدقيقة ٣١.

وارتفع رصيد انتر ميلان إلى ٨٨ نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد روما عند ٥٨ نقطة في المركز السابع.

