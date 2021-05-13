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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بالفوز على روما 3-1

صدى البلد

واصل فريق إنتر ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز أمس  الأربعاء على ضيفه روما بنتيجة ٣-١، ضمن منافسات الجولة ٣٦ من عمر المسابقة.


سجل ثلاثية إنتر ميلان، الذي توج رسميًا بلقب الدوري، مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة ١١، وماتياس فيتشينو في الدقيقة ٢٠، و روميلو لوكاكو في الدقيقة ٩٠، فيما أحرز هدف روما الوحيد لاعبه 
هنريك مخيتريان في الدقيقة ٣١.
وارتفع رصيد انتر ميلان إلى ٨٨ نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد روما عند ٥٨ نقطة في المركز السابع.
 

إنتر ميلان الدوري الايطالي روما

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