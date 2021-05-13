بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

اقترب مسئولي النادي الأهلي من إتمام اتفاقهم مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي سفيان رحيمي.

وأفاد موقع مغربي le360 أن الرجاء والأهلي توصلا إلى اتفاق يقضي بإنتقال إبن اليوعري لمرافقة زميله السابق بدر بانون مقابل 5 ملايين دولار.



وأكد الموقع أن مسؤولي الفريق الأخضر ونظراءهم من نادي القرن، إتفقوا على كل بنود العقد المقرر توقيعه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما إستغرقت المفاوضات بين الجانبين عشرة أيام.



وأضاف المصدر ذاته، بأن لجنة التعاقدات داخل الأهلي ستعلن عن الصفقة في وقت لاحق لإغلاق الصفقة تمام حيث سيحصل الرجاء على المبلغ على دفعتين.



ولعب بدر بانون دورا كبيرا في إحتمال توقيع رحيمي في كشوفات الأهلي إضافة إلى موافقة بيتسو موسيماني، على الصفقة في ظل إعجابه بإمكانياتا للاعب.

وشارك سفيان رحيمي مع الرجاء، في 16 مباراة في الدوري المغربي، هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سفيان رحيمي مليون و300 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.