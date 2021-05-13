أستون فيلا يستضيف إيفرتون فى مباراة قوية بالدوري الإنجليزي .. اليوم

يخوض أستون فيلا الإنجليزي المحترف فى صفوفه الثنائى المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى منافسه قوية أمام منافسه إيفرتون اليوم.

ومع حلول الساعة السابعة مساء اليوم الخميس تنطلق المباراة على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة الـ 19 المؤجلة من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 55 نقطة، متفوقا بسبع نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ 11..

جدير بالذكر أن النجم المصري محمود تريزيجيه يخضع لبرنامج علاجى حاليا بسبب الإصابة في الرباط الصليبي والتي تأكد على أثرها انتهاء موسمه الحالي .