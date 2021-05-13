الإسماعيلي يختتم استعداداته لمباراة أسوان في الدوري

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى استعداداته لمواجهة أسوان فى إطار مباريات الجولة 22رمن الدوري الممتاز.

ويلتقي الدارويش زهرة الجنوب غداً الجمعة فى تمام الساعة الخامسة عصرا فى إطار المسابقة المحلية

و يخوض الإسماعيلي مرانه الأخير على استاد الإسماعيلية ، بعدها سيعلن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى .

وعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات أسوان للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الجنوبى قبل ملاقاته.

ويأمل الدراويش تحقيق الفوز الخامس على التوالي بعد الانتصار فى 4 مباريات على التوالي آخرها كان أمام البنك الأهلي.