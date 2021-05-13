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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة في العلمين

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

حرص من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه وقرائه، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

دقائق قليلة ويبدأ موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات مصر.

ووفقا لحسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن صلاة عيد الفطر تختلف فى عدة دقائق  فى كل محافظة من محافظات مصر.

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" . 

- القاهرة 5:28

- الجيزة 5:28

-الإسكندرية 5:31 

-بورسعيد 5:21

-السويس 5:23

-العريش 5:16 

-الطور 5:22، 

-سانت كاترين 5:20 

-طابا 5:14 

-شرم الشيخ 5:20

-دمنهور 5:29

-طنطا 5:27 

-المنصورة 5:25

-الزقازيق 5:26

-بنها 5:27 

-شبين الكوم 5:28

-كفر الشيخ 5:27

-الفيوم 5:31

-بنى سويف 5:30 

-المنيا 5:33

-أسيوط 5:33

-سوهاج 5:32

-قنا 5:29

-أسوان 5:32

-أبو سمبل 5:40

-مرسى مطروح 5:41

-الغردقة 5:23 

-الخارجة 5:40

-الإسماعيلية 5:22

-دمياط 5:23 

-السلوم 5:49

-نويبع 5:16

-حلايب 5:20

-شلاتين 5:22

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