الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بـ مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وكان الرئيس السيسي قد هنأ الشعب المصري والامة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،

وكتب علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير."