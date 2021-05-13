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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإكوادور تعتزم شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا

صدى البلد

أعلن رئيس الإكوادور المنتخب جيلييرمو لاسو التحضير لصفقة مع روسيا لشراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.


وقال الرئيس الإكوادوري في تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، إن "التطعيم هو الأولوية وسنعقد اتفاقا مع روسيا لتزويدنا بلقاح "سبوتنيك V" من أجل تعزيز خطتنا للتطعيم".


وأطلقت سلطات الإكوادور حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 21 يناير الماضي، حيث تستخدم لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي ولقاح "سينوفاك" الصيني.


وحتى الآن تلقى أكثر من مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ونحو 265 ألف شخص الجرعتين. 


وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإكوادور أكثر من 400 ألف حالة، وعدد الوفيات 14054 حالة.
 

الاكوادور رئيس الإكوادور المنتخب جيلييرمو لاسو

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