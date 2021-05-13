السلطات الأمريكية تعتقل شخصين بتهمة بيع معلومات حساسة خاصة بوزارة الدفاع

كشفت السلطات الأمريكية عن اعتقال متعاقد في وزارة الدفاع وشخص آخر، وذلك بعد الاشتباه في مشاركتهما بمخطط لسرقة وبيع بيانات تقنية حساسة خاصة بالقوات الجوية الأمريكية.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية مساء أمس الأربعاء، أن السلطات الأمريكية وجهت إلى سارفراز يوسف من ولاية فلوريدا تهمًا تتعلق بالحصول على 1875 وثيقة خاصة بالقوات الجوية، وذلك خلال عمله في شركة "سميت إيروسبيس" لصيانة الطائرات، في ولاية ميامي.



ووفقا لبيان أصدره مكتب المدعي العام الأميركي، فإن يوسف 43 عاما تقاضى أكثر من 130 ألف دولار، مقابل بيع الوثائق لرجل يدعى مارك تشافيز، الذي أعاد بدوره بيع البيانات لعملائه بطريقة غير قانونية.



وكان تشافيز 53 عاما قد حصل على المعلومات بالنيابة عن شركة "إل تي سي برودكتس"، المتخصصة ببيانات الطيران والفضاء، والتي كان يديرها من منزله في ولاية كاليفورنيا.



ووفقا للسلطات، فإن يوسف لم يكن مخولا ببيع الطلبات التقنية، ولم يكن تشافيز مخولا بالحصول عليها.



ويواجه كل من يوسف وتشافيز تهمة سرقة ممتلكات حكومية، ومن المحتمل أن يواجه كل من الرجلين عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، في حالة إدانتهما.



وأعلنت السلطات الأمريكية إن المحققين اكتشفوا مخطط يوسف وتشافيز خلال النظر في قضية منفصلة، تضمنت بيع بيانات حكومية بشكل غير قانوني على يد موظف بالبحرية الأمريكية.