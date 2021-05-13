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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ الجيزة يؤدي صلاة العيد من مسجد مصطفى محمود.. فيديو

صدى البلد

حرص اللواء احمد راشد محافظ الجيزة على اداء صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد مصطفى محمود وسط المواطنيين مع حرصة على اتباع لاجراءت الاحترازية و التباعد الاجتماعى بين المصلين.


 

وقال نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون

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 المساجد، إن  الوزارة تبذل جهد كبير للحفاظ على المساجد لأنها أمانة .


 

وأضاف نوح العيسوي انه يناشد كل  المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد  الاجتماعي في صلاة عيد الفطر ".


المساجد التى تؤدى بها صلاة العيد:

وتابع نوح العيسوي :"  صلاة العيد تؤدى في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية ولا توجد صلاةعيد في أي ساحة من الساحات ".


 

وأكمل نوح العيسوي :" يتم اتباع الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة  وارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم فتحدورات المياه وعدم فتح أي باب من أبواب الاضرحة ".


 

ولفت نوح العيسوي :"  التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال في صلاة العيد لأن الطفل قد لا يدرك أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية داخلالمسجد ".


 

واكمل نوح العيسوي:" التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق حفاظا على المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا ".

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