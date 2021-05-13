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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي القليوبية يؤدون صلاة عيد الفطر وسط إجراءات احترازية

مساجد القليوبية
مساجد القليوبية

أدى أهالى القليوبية صلاة عيد الفطر المبارك داخل 2200 مسجد على مستوى المحافظة وسط الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية بشأن فتح المساجد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد الفطر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المديرية قد أنهت استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة شعائر صلاة العيد بالمساجد بقرى ومدن المحافظة.


وأضاف وكيل الوزارة أن صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بمساجد المحافظة تمت تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، كما تم التنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.


وتابع أن صلاة العيد اقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي تقام بها صلاة الجمعة، حيث لم يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على الأئمة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ولا يزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا إلى أنه لم يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الواقية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من مجلس الوزراء
من جانبه وجّه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء لاستقبال عيد الفطر المبارك.


وأشار محافظ القليوبية إلى السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حظر إقامة أية تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن مراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد الهجان، على جاهزية المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة، لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط التي تقام بها، وعدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه، مؤكدًا أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.
وأضاف المحافظ، أنه سيجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040).


وشدد الهجان، على استمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير التي تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل وأي موقع تظهر به حالات إيجابية أو اشتباه.

اخبار محافظة القليوبية وزارة الأوقاف عيد الفطر المبارك صلاة العيد الإجراءات الاحترازية القليوبية

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