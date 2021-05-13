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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صلاة عيد الفطر من مسجد «حسين صدقي» بالمعادي.. فيديو

صدى البلد

أجواء الفرحة والعيد تعم الأرجاء منذ ساعات الصباح الأولى، تبدأ بسماع تكبيرات العيد، ومن ثم الافطار على ما لذ وطاب، وتتوج بتأدية صلاة العيد وسط تطبيق حزمة من الأجراءات الأحترازية تجنباً للأصابة بفيروس كورونا.


ورصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر أجواء صلاة العيد من مسجد "حسين صدقي" بالمعادي، وإقبال المصلين على إقامة شعائر صلاة العيد والتكبيرات وانتظار خطبة العيد.

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ويختلف هذا العام عن السابق في تأدية صلاة العيد بالمساجد، حيث اقتصر الأمر سابقاً على المنازل، ولكن مع تأكيد وزارة الأوقاف على بعض الإجراءات الوقائية، والتي اتبعها المصلون بدرجة كبيرة.

 

ومن الإجراءات المتبعة هذا العام، والتي أعلنتها وزارة الأوقاف، إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، وأنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله.


كما طالبت الأوقاف، جميع  المواطنين بمراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن سبع دقائق ، ومدة الصلاة على عشر دقائق، والتأكيد على عدم اصطحاب الأطفال في صلاة العيد.


وتعتبر صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وثبت التشديد في أمر صلاة العيد، لذا لا ينبغي أن يتركها أو يتهاون في شأنها، تصلى على ركعتين، ونكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية.

 

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