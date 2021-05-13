بحضور الأطفال ودون إجراءات احترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الميناء بالغردقة

أدى الآلاف من أبناء مدينة الغردقة، صلاة عيد الفطر بمسجد الميناء بالغردقة، وبالساحة الخارجية للمسجد وسط حضور كثيف من الأطفال دون الالتزام بإلاجراءات الاحترازية، فى مخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف.

وسيطرت حالة من البهجة والسرور على الكبار والصغار خلال توافدهم على المسجد، إلا أن عدم التزم المصلين بالإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف منها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، دعا مسئولى المسجد للتنبيه اكثر من مرة عبر مكبرات الصوت.

كان الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، أشار إلى أنه تم تحديد ٢١٣ مسجدا داخل مدن المحافظة لإقامة صلاة العيد بها بمدن محافطة البحر الأحمر السبعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مساجد لصلاة العيد، و ٣٠ مسجدا برأس غارب، كما تم تحديد ١٨ مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد ٣٠ بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و٩ مساجد بحلايب .