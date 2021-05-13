آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في المساجد والحدائق بسيناء

أدى آلاف المصلين في شمال سيناء، صلاة عيد الفطر في المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة والحدائق المحيطة بها، ونظرا لزيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للمساجد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، اضطر المصلون للجلوس خارج باحات المساجد وفي الحدائق المحيطة بها خاصة جامع النصر وسط مدينة العريش.



وتواجد آلاف الآباء وأطفالهم وافترشوا الأسفلت لأداء صلاة العيد.



ودارت خطبة صلاة العيد، عن اللحمة وسلة الأرحام وتلاقي المشاحنات من أجل أن تستقيم الحياة ويسود الود والمحبة بين جميع المسلمين، وأن يلتف المواطنون حول قيادتهم الحكيمة من أجل الارتقاء بمستوى البلاد وتحقيق التنمية الشاملة لجميع أبناء الشعب .

٦٠٠ مسجد:

وقال الدكتور الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام الأوقاف بالمحافظة، إن صلاة العيد اقيمت في 600 مسجد بقري ومدن المحافظة ، حيث تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، والتنبيه على المصلين بالتباعد الاجتماعى اثناء الصلاة بارتداء الكمامات الواقية ، كما تم التأكيد بعدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء.

وأضاف أنه تم فتح المساجد للصلاة قبل موعد اقامتها بـ10 دقائق ، وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، ومدة التكبير 7 دقائق و الخطبة استمرت 10 دقائق.