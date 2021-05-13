عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في المساجد والحدائق بسيناء

صلاة العيد في العريش
صلاة العيد في العريش في الحدائق المحيطة بتلمساجد

أدى آلاف المصلين في شمال سيناء، صلاة عيد الفطر في المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة  والحدائق المحيطة بها، ونظرا لزيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للمساجد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، اضطر المصلون للجلوس خارج باحات المساجد وفي الحدائق المحيطة بها خاصة جامع النصر وسط مدينة العريش.


وتواجد آلاف الآباء وأطفالهم وافترشوا الأسفلت لأداء صلاة العيد.


ودارت خطبة صلاة العيد، عن اللحمة وسلة الأرحام وتلاقي المشاحنات من أجل أن تستقيم الحياة ويسود الود والمحبة بين جميع المسلمين، وأن يلتف المواطنون حول قيادتهم الحكيمة من أجل الارتقاء بمستوى البلاد وتحقيق التنمية الشاملة لجميع أبناء الشعب .

٦٠٠ مسجد:

وقال الدكتور  الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم  مدير عام الأوقاف بالمحافظة، إن صلاة العيد اقيمت في  600 مسجد بقري ومدن  المحافظة ، حيث تم  تطبيق  كافة الإجراءات الاحترازية ،  والتنبيه على المصلين بالتباعد الاجتماعى اثناء الصلاة  بارتداء الكمامات الواقية ، كما تم التأكيد بعدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء.

وأضاف أنه تم فتح المساجد للصلاة قبل موعد اقامتها بـ10 دقائق ، وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، ومدة التكبير  7 دقائق و الخطبة استمرت    10 دقائق.

txt

ترياق من دموع الجمال لعلاج لدغات الأفاعي في شمال سيناء

صلاة عيد المساجد الحدائق سيناء

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن زيادة عدد أماكن لقاح كورونا في أنحاء الجمهوروية

دعاء تيسير الأمور الصعبة.. مجرب داوم عليه

تحت شعار أكون أو لا أكون .. ليفربول فى مهمة صعبة أمام يونايتد لإنقاذ ما تبقى من موسم سيئ

روما تتجه نحو تحويل الدراجات الهوائية إلى وسيلة مواصلات أساسية

صحف القاهرة تبرز نشاط الرئيس السيسي واحتفالات عيد الفطر وإدانة اعتداءات الاحتلال

خطيب المسجد النبوي: من كثرت عليه الشرائع فليتمسك بالباب الجامع.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ