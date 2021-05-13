المصلون يؤدون صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص .. صور

حرص المصلون فى مسجد عمرو بن العاص على الصلاة مع اتباع الإجراءات التى أقرتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا و التباعد الاجتماعى بينهم.





وقال نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن الوزارة تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على المساجد لأنها أمانة .



وأضاف نوح العيسوي أنه يناشد كل المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي في صلاة عيد الفطر ".





وتابع نوح العيسوي :" صلاة العيد تؤدى في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية ولا توجد صلاةعيد في أي ساحة من الساحات ".



الاجراءات الاحترازية فى صلاة العيد:

وأكمل نوح العيسوي :" يتم اتباع الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة وارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم فتحدورات المياه وعدم فتح أي باب من أبواب الاضرحة ".





ولفت نوح العيسوي :" التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال في صلاة العيد لأن الطفل قد لا يدرك أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية داخلالمسجد ".





واكمل نوح العيسوي:" التكبيرات لا تزيد عن 7 دقائق والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق حفاظا على المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا ".

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