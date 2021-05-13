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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تسجل 1187 إصابة جديدة بكورونا.. و 58 حالة وفاة.. وعباس يؤكد: لا سلام مع إسرائيل دون القبول بالقدس عاصمة لفلسطين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

 

القاهرة تطالب تل أبيب بوقف الاعتداء على الفلسطينيين
الملك سلمان: نأمل أن يكون هذا العيد مناسبة لتجاوز آلام الجائحة
الجيش الإسرائيلي: نحو 1500 صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع
3 دول تدعو لجلسة علنية بمجلس الأمن حول التصعيد في غزة
بلينكن يرسل مبعوثًا إلى الشرق الأوسط لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينين
بايدن يجري اتصالا مع نتنياهو ويأمل في إنهاء الصراع بشكل عاجل


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1187 إصابة و58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 178805 حالة حتى أمس الأربعاء.

ونقلت "الأنباء" عن الخارجية المصرية قولها إن الوزير سامح شكري، أكد في اتصال بنظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي، على رفض مصر القاطع للاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، مطالبًا إسرائيل بالعمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

وأضاف شكري أن التطورات الأخيرة تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "القبس" عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قوله إنه يأمل أن "تتجاوز شعوب العالم ما ألم بها من محن"، معرباً عن تفاؤله "بالخطوات الإيجابية لتحقيق الاستقرار في العالم العربي"، معربًا عن أمله أن اللقاحات "ستعمل على تحصين المجتمع من الجائحة".

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد رفضه إقامة سلام مع إسرائيل دون القبول بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، قائلاً: "لا سلام دون القدس وهي عاصمة دولة فلسطينية ولا بديل عنها، ولن نقبل بالأمر الواقع الذي تريد أن تفرضه دولة الاحتلال بالقدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني".

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وأفادت "الراي" بأن الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه تم إطلاق نحو 1500 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقد تم اعتراض المئات منها، مشيرةً في سياق آخر إلى أن تونس والنرويج والصين، دعو إلى عقد جلسة طارئة جديدة، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي، بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ستكون علنية هذه المرة.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أعلن إرسال مبعوث إلى الشرق الأوسط؛ لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على خفض التصعيد، فيما ذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن ندد بالهجمات الصاروخية وأكد على ضرورة خفض التوتر، وذلك في اتصال مع الرئيس الفلسطيني.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنه يأمل في إنهاء الصراع بشكل عاجل.

دوليًا، قالت "الوطن" إن بايدن وقع أمرًا تنفيذيا حول تعزيز القدرات لضمان الأمن السيبراني للولايات المتحدة، وذلك بهدف حماية شبكات الحكومة الفدرالية من "أنشطة سيبرانية خبيثة" من قبل جهات مرتبطة بالدول وقراصنة مستقلين.

 

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