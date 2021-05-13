عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صلاة المواطنين في مسجد الأزهر الشريف .. صور

صدى البلد

فتح مسجد الأزهر الشريف أبوابه أمام المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بعد أن تم إلغاؤها العام الماضي بسبب فيروس كورونا وحرص المصلون على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية لتفادي انتشارالفيروس.

 

أماكن صلاة عيد الفطر 2021 في مصر  


 

وأكدت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، وأنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أيةساحات في 

txt

المصلون يؤدون صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص .. صور

txt

صلاة عيد الفطر من مسجد «حسين صدقي» بالمعادي.. فيديو

ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله.   


 

  وطالبت الأوقاف، جميع  المواطنين بمراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدةالتكبير عن سبع دقائق ، ومدة الصلاة على عشر دقائق. 


 

 و قالت دار الإفتاء، إن التَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثباتالأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غيرمستحق للإلهية؛ لأن حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئا من النقص، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله،وشُرع التكبير عند نحر البُدْن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاءالصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأنيكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد. 


 

 تكبيرات العيد فى مصر 


 

ودرج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر،ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزجنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنامحمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلىذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»، وهذه صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها فيكتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًافحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».

BBFB5B5A-FCBE-4C85-A5B4-DEF4837B60A0
BBFB5B5A-FCBE-4C85-A5B4-DEF4837B60A0
45F1E7DA-20CA-4708-861C-5E27486A0236
45F1E7DA-20CA-4708-861C-5E27486A0236
9AA25953-1EA5-4E8D-8A11-E91A40D9993E
9AA25953-1EA5-4E8D-8A11-E91A40D9993E
F2D611A8-5C10-4E07-A8A0-10E142EC7AB2
F2D611A8-5C10-4E07-A8A0-10E142EC7AB2
صلاة عيد الفطر المبارك صلاة العيد إجازة أيام عيد الفطر المبارك حتفالات عيد الفطر المبارك سنن صلاة العيد صلاة العيد سنة مؤكدة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الإستاد الرياضي.. فيديو وصور

المصلون يؤدون صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص .. صور

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن زيادة عدد أماكن لقاح كورونا في أنحاء الجمهوروية

دعاء تيسير الأمور الصعبة.. مجرب داوم عليه

تحت شعار أكون أو لا أكون .. ليفربول فى مهمة صعبة أمام يونايتد لإنقاذ ما تبقى من موسم سيئ

روما تتجه نحو تحويل الدراجات الهوائية إلى وسيلة مواصلات أساسية

صحف القاهرة تبرز نشاط الرئيس السيسي واحتفالات عيد الفطر وإدانة اعتداءات الاحتلال

خطيب المسجد النبوي: من كثرت عليه الشرائع فليتمسك بالباب الجامع.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد منع استيراد المستعمل.. النصر تختبر أول إنتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ