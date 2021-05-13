محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الطابية وسط إجراءات احترازية

أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والقيادات الأمنية والتنفيذية والأوقاف، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر الطابية بمدينة أسوان، وسط إجراءات احترازية مشددة وتنظيم مرورى.

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خلال إلقاؤه خطبة العيظ أن اليوم يوم الجائزة ويوم العيد بعد شهر الصيام، و أن المسلمين عليهم أن يواصلوا الاعمال الطيبة والأخلاق والمعاملة الحسنة مع غيره كما كان يواظب على ذلك فى رمضان.

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وقال وكيل وزارة الاوقاف فى خطبة العيد، إنه علينا ان نجعل العيد فرحة بأن نحافظ على الإجراءات الاحترازية ونساعد الدولة فى ذلك.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمجابهة إنتشار فيرس كورونا وخاصة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بـ 1900 مسجد التي يقام بها صلاة الجمعة ، مع مراعاة التباعد وإرتداء الكمامات الواقية ، بالإضافة إلى غلق الساحات المفتوحة والمقابر وأماكن الترفيه للحد من التجمعات والتزاحم.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمجابهة إنتشار فيرس كورونا .

واستكملت الأجهزة التنفيذية والأمنية، جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهي والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتريات والمطاعم بقرار الغلق فى التاسعة مساءاً حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والذى سيستمر حتى 21 مايو الجاري ، كما تستهدف الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيروس . وقد تم تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة والتي شملت غلق 10 منشآت ما بين صالات جيم ومحلات محمول وحلاقة ومنظفات ومكوجى ، بالإضافة إلى معرض للسيارات ، بجانب تحرير 134 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات .

وواصلت فرق الرش والتطهير أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى 210 موقع ، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية .

وأكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومنها وقف الإجازات للقيادات المحلية ومتابعة الأداء في الشارع الأسوانى على مدار الساعة.