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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. أطفال يوزعون بسكوت العيد والحلوى على المارة أثناء صلاة العيد بالأقصر

أطفال يوزعون حلوة
أطفال يوزعون حلوة العيد على المصلين بالأقصر

 أدى الآلاف من المصلين بمحافظة الاقصر ، اليوم الخميس ، صلاة عيد الفطر المبارك  فى المساجد  المصرح بها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


واختلفت الصلاة هذا العام عن الأعوام السابقة حيث اقتصرت صلاة عيد الفطر المبارك على مساجد معينة  مع تأكيد  من مديرية الأوقاف بالأقصر  على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتي اتبعها بعض المصلون وليس الجميع 
 

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 ومن جانب اخر قام طفلتين بمدينة الاقصر وهما روفان و ريتال محمود الاسيوطي لم يكتمل عمرهم بضع سنوات بتوزيع بسكوت العيد والحلوى على المارة بشوارع الأقصر ابتهاجا بفرحة العيد.

 

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بمحافظة الأقصر صلاة عيد الفطر المبارك أطفال فرحة العيد بسكوت العيد حلوى الإجراءات الاحترازية الأوقاف

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