شاهد.. أطفال يوزعون بسكوت العيد والحلوى على المارة أثناء صلاة العيد بالأقصر

أدى الآلاف من المصلين بمحافظة الاقصر ، اليوم الخميس ، صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد المصرح بها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.



واختلفت الصلاة هذا العام عن الأعوام السابقة حيث اقتصرت صلاة عيد الفطر المبارك على مساجد معينة مع تأكيد من مديرية الأوقاف بالأقصر على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتي اتبعها بعض المصلون وليس الجميع



ومن جانب اخر قام طفلتين بمدينة الاقصر وهما روفان و ريتال محمود الاسيوطي لم يكتمل عمرهم بضع سنوات بتوزيع بسكوت العيد والحلوى على المارة بشوارع الأقصر ابتهاجا بفرحة العيد.

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