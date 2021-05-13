أهالي المنوفية يؤدون صلاة عيد الفطر والمحافظ يتقدم المصلين

وسط إجراءات احترازية



أدي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرى بمدينة شبين الكوم وسط إجراءات إحترازية ووقائية ، بحضور اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف .



حيث ألقى إمام العيد الخطبة مهنأ جموع المصلين بعيد الفطر المبارك داعياً المولي عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن والعبادات التي تقرب بها المسلمون إلي خالقهم طيلة أيام شهر رمضان المبارك ، مشيراً إلى أن شمس يوم عيد الفطر المبارك قد أشرقت ببهجتها وفرحتها علي العالم أجمع بالخير والبركات ، فيوم العيد يوم الجائزة للصائمين .

كما تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الإجتماعية من خلال التوسعة على الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة ، كما دعا جموع المصلين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا علي صحتهم وسلامتهم وللوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .



ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولجميع أهالى وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة ، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام علي أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.



كما ناشد جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى حفاظا على صحتهم وسلامتهم لنعبر هذه الظروف بأمن وسلام.

IMG-20210513-WA0009

IMG-20210513-WA0008

IMG-20210513-WA0007