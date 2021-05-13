خطيب الحرم المكي: كثرة الهموم لا ينبغي أن تمنع الفرح يوم العيد.. فيديو

أدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة بعد أن من الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.



كما أدى المسلمون في الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة صلاة عيد الفطر المبارك .



وتوافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التي هيئت للصلاة فى مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة .

و في مكة المكرمة أدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام يتقدمهم الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وعدد من الامراء وسط أجواء روحانية وإيمانية .

وأم المصلين، المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث حمد الله تعالى وأوصى المسلمين بتقوى الله ، عزوجل.



وقال خطيب الحرم المكي، اعلم - يا عبد الله - أن ما كتب الله لك هو خير لك مما تمنيت ، فلا تسمح لجهالة ساعة أن تمسح صداقة سنين ، فالتغافل من شيم الكرام ، واعلم أن النقد - كما يقول شيخ الإسلام - داء ينسي حسنات الناس، ويذكر مثالبهم ، المبتلى بالنقد يدع مواضع الصحة والسلامة ، ويقع على مواضع الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس ، وفساد المزاج، وليكن لك - يا عبدالله – خبيئة صالحة ، لا تطلع عليها الأعين لتمدحها ، ولا تسمعها الآذان لتثني عليها خبيئة لله ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا الخبيئة الصالحة : صلوات تصليها ، صدقات تخفيها ، أذكار ترددها ، آيات تتلوها ، ودموع تنثرها ، كُرْبٌ تفرجها ، يتيم تكفله ، وبئر تحفره ، أعمال تكتمها ، لا القريب يعرفها ، ولا ألات التصوير ترصدها ، ويوم القيامة تبلى السرائر.



وأردف إمام وخطيب المسجد الحرام يقول أيها المسلمون : أديتم فرضكم ، وأطعتم ربكم ، وصمتم شهركم ، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ، وصالح الأعمال ، وعيدكم مبارك ، افرحوا بفطركم كما فرحتم بصيامكم ، جعل الله سعيكم مشكورا ، وذنبكم مغفورا ، وزادكم في عيدكم فرحة وحبورا ، وبهجة وسروراً ، وعجل الله رفع هذا البلاء ، ودفع عنا الوباء.



وبين أن الهموم على كثرتها ، والمآسي على ثقلها ، والغموم على عظمها، لا ينبغي أن تكون مانعا من الحديث عن المبهجات والمسرات ، واذا لم يكن الحديث عن الأحوال السارة، والأمور المبهجة في يوم العيد فمتى يكون وهل يكون عيد من غير بهجة ، وهل يتم عيد من غير جمال ، وزينة ، فكلوا واشربوا ، وتزينوا ، وتجملوا ، ولباس التقوى ذلك خير أيام العيد أيام بشر، وبهجة ، وسرور ، وفرح ، وترويح ، وحبور يوم فرح ، ويوم زينة ومرح ليس مطلوباً أن تُذرف الدموع في يوم العيد بكاء على المآسي ، ولا أن يعلو الحزن علي المحيا انشغالا بالهموم ، ليس العيد لإحياء الأحزان ، وتذكر الآلام ، فهو يوم البهجة والزينة ، ويوم التزاور ، والمحبة ، والتهادي لم يعط العيد حقه من استقبله بهمة فاترة ، ونظرة عابسة .



وأكد الشيخ بن حميد أنه من حق أهل الإسلام يوم عيدهم أن يسمعوا حديثاً مبهجا وكلاما مؤنساً إذا كان ذلك كذلك فالحديث عن الترويح في هذه الأيام السعيدة هو حديث المناسبة ، ومن مُنِح الترويح فقد منح السماحة والابتسامة، والنفسُ الجادة الناجحة تحتاج إلى الراحة والابتهاج ، راحةِ تُجِمُّها ، وترويح يُرَوِّحُها ، وفسحة تُرِيْحهُا ، ترويح لا يحول بينها ، وبين العزيمة والإنتاج .



وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام أن شمولية هذا الدين تبرز بتشريعاته لجميع جوانب حياة الانسان الجسمية ، والروحية ، والعقلية ، والنفسية ، والاجتماعية ، فيأخذ البدن نصيبه من الاستجمام والراحة ، وتأخذ الروح حقها في الترويح والمرح ، ليتقوى الروح والبدن على القيام بحق العبودية الشاملة .



وأبان أن الإسلام يراعي الفطرة الإنسانية، ويلبي الاحتياجات النفسية والبدنية ، بتوازن واعتدال وحين شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأحباش يلعبون قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني أرسلت بحنيفية سمحة ) رواه أحمد ليس في الإسلام رهبانيةٌ مبتدعة تُثْقِل بآصارها ، وليس فيه لهو وفراغ يُنْسِي النفوس الغاية من خلقها ، ولكن فيه الموازنة بين مسؤولية النفس وحقوقها ، ومتطلبات الدنيا والآخرة .



وواصل الشيخ بن حميد يقول معاشر الأحبة : وأهل العلم يعدون المزاح والترويح هديا نبويا ، ومقصدا شرعيا ، فهو داخل في مقصد التحسينات ومقصد التحسينات عند أهل العلم : هو الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال المدنسات ، ويجمع ذلك كله مكارم الأخلاق .



وبين أن من معاني الترويح : السعة ، والفسحة ، والانبساط ، وتسلية النفس ، وتجديد النشاط ، وإدخال السرور ، وإزالة التعب ، والانتقال من حال إلى حال أكثر تشويقا وسرورا ، وهو الموصل للألفة بين الإخوان ، والمقرب بين الأهل والخلان، مشيرًا إلى أن الأصل في حياة المسلم الجد والعمل، وحفظ الوقت بما ينفع ، غير أن الطبع المكدود بالجد يحتاج إلى الراحة والترويح ، والتعليل بشيء من المرح والمزاح وليعلم أن الترويح والمزاح للنفوس هو : كالملح للطعام ، قدراً وذوقاً.



وأورد صورة الجمع بين الترويح والجد في هذه الصورة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعن بكر بن عبد الله قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون البطيخ ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ) ( أي يرمي بعضهم بعضا ) وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين ، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ، ويذكرون أمر جاهليتهم ، فاذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .



وقال إمام وخطيب المسجد الحرام معاشر الأحبة : الترويح مباسطة على جهة التلطف ، والاستعطاف ، والاستلطاف ، مما يبعد عن طبع الثقلاء ، ويباعد عن مسالك البُغَضاء ، من غير أذية ، ولا سخرية ، ولا استهزاء بالترويح يتحقق التوازن بين متطلبات الانسان في حياته فلا يغلب جانب على جانب يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : ( إني لأستجم لقلبي بالشيء من اللهو ليكون ذلك أقوى لي على الحق ) وللترويح أثره في التخفيف من التوتر ، والقلق ، والاكتئاب ، والسلبيات ، التي يتعرض لها المرء في حياته .



وبين أن الترويح السليم المنضبط يسهم في الإبعاد عن التفكير في الانحرافات ، والعادات السيئة ، كما يزرع الثقة ، والإيجابية ، والتفاؤل والترويح يدفع إلى مشاركات فاعلة في تنمية المواهب والابداع ، ويكسب مهارات وخبرات، ويهيئ للإنتاج والابتكار وحينما يكون الإنسان بين بطالة قاتلة وجدِّية صارمة ، فإن الترويح يدفع الملل والضجر ، ويزيل ضيقَ الصدر ، يفتح الآفاق من أجل مزيد من العلم والعمل ، مسابقةٌ بالأقدام ، ومنافسةٌ في الأقلام ، وقوة لتربية الأجساد ، وتعلمٌ للرمي ، وللسباحة ، وللفروسية ، به يصفو الذهن ، ويستعد للتفكير والتدبر ، وبه يستريح ليواصل عمله بنشاط وجد وإقبال .