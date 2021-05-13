الأمن يفض تجمعات المواطنين عقب أداء عيد الفطر بمسجد الميناء الكبير في الغردقة

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر، في فض التجمعات الكبيرة للمواطنين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تجمع الآلاف بساحة مسجد الميناء وميدان النصب التذكارى لالتقاط الصورة التذكارية.

فيما شهد مسجد الميناء ضرب المصلين عرض الحائط بقرارات مجس الوزراء حيث لم يلتزموا بإلاجراءات الإحترازية، بعد قيامهم بأداء الصلاة بساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الأطفال فى مخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف.

كان الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، أشار إلى أنه تم تحديد ٢١٣ مسجدا داخل مدن المحافظة لإقامة صلاة العيد بها بمدن محافطة البحر الأحمر السبعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن فى مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مساجد لصلاة العيد، و ٣٠ مسجدا برأس غارب، كما تم تحديد ١٨ مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد ٣٠ بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و٩ مساجد بحلايب .