اجعل بلادنا سخاء رخاء.. دعاء إمام مسجد الماسة بالعلمين في صلاة عيد الفطر

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

واستمع الرئيس السيسى، إلى خطبة العيد عقب الصلاة، التى نقلتها قناة “صدى البلد”.

وعقب انتهاء الخطبة وجه الإمام التحية والتهنئة، إلى القيادة السياسية والشعب المصرى، وجنود وابطال الجيش والشرطة.

ودعا إمام المسجد قائلا:" نسأل الله بهذا الفرح والسرور بفرح يرفع به البلاء عن الدنيا كلها، ويوسع به على العباد ويرحم به كل العباد، ويجبر به كل العباد.

وتابع: اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة، واكفينا ما أهمنا وأغمنا، وتوفنا وانت راض عنا، اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين.