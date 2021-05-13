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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: من كثرت عليه الشرائع فليتمسك بالباب الجامع.. فيديو

المسجد النبوي
المسجد النبوي

أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد النبوي، يتقدمهم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.


وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، الذي كبر الله تعالى وحمده على ما من به على المسلمين من صيام وقيام الشهر الفضيل حتى أشهدهم يوم الجوائز ليكبروا الله على ما هداهم.

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وقال خطيب المسجد النبوي: اعلموا أن قبول الأعمال وكمالها بالنية، ولكل امرئ من الأجر بقدر ما نوى، وميزان صواب الأعمال ما كان عليه أمر المصطفى ,وأن دينكم إسلام ظاهر وإيمان باطن, وإحسان وهو غاية منتهاه، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن ذاك، فاعلم بأن الله يراك ,وأن الحدود ظواهر، والمشتبهات مخاطر، والمحرمات فواقر وأن سداد اللسان، وصلاح الأركان، بسر مكنون الجنان.


وتابع قائلا: اعلموا أن الدين وفاء الحقوق للخالق والمخلوق ,وأن العصمة بالإسلام، والحساب على الله تعالى,وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا,ودعوا الريب، واجتنبوا الغضب,واتركوا ما لا يعينكم في دنياكم ولا أخراكم,وأحسنوا في كل شي,واتقوا الله حيثما كنتم,واحفظوا الله يحفظكم، واسألوه يجبكم، واستعينوا بالعلي القدير، واعلموا أن الحوادث مقادير، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا,وأن من صنع ما شاء فقد نزع لحاء الحياء.


وحث خطيب المسجد النبوي المسلمين،  بالسنن الواضحات، وإياكم والمحدثات, ومكب النيران حصائد اللسان ,وكونوا عباد الله إخوانا ,واعلم أن منشور الولاية، والحفظ والرعاية، أن تكون محبوب الولي، ومحل نظر العلي، واعصي هواك واتبع.


وأشار إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد إلى أن من كثرت عليه الشرائع، فليتمسك بالباب الجامع, وهو ذكر الله تبارك وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم:( لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله) .

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