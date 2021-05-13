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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. اقتراب نجم الرجاء من الانضمام إلى الأهلي.. الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. موسيماني يدعم شيكابالا ضد العنصرية

موسيماني وشيكابالا
موسيماني وشيكابالا

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية نستعرضها على النحو التالي ..

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

اقترب مسئولي النادي الأهلي من إتمام اتفاقهم مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي سفيان رحيمي.

الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. قرارات عشوائية وتعرضنا للضغط لخوض مباراة القمة

هاجم عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اتحاد الكرة المصري، بعد تعادل الفريق الأبيض مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز ، إيجابيًا في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق صورة دعم موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لشيكابالا لاعب الزمالك الذي تعرض للتنمر خلال لقاء القمة 122.

بسبب آل سالم.. الشمراني يكشف حقيقة خصم نقاط من النصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، حقيقة خصم نقاط من نادي النصر السعودي بسبب قضية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالله آل سالم، مهاجم الفريق السابق.

الإسماعيلي: أزمة النادي مع النجوم لن تحل إعلاميا

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الإسماعيلي، إن أزمة الدراويش مع نادي النجوم المنافس في الدرجة الثانية للدوري المصري، بشأن لاعبه السابق إبراهيم حسن لن تعالج إعلاميا.

سيميوني: لا أفضل مشاهدة مباراة الريال أمام غرناطة.. ولهذا السبب كان موسما صعبا

قال دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد إن فريقه عانى بعد استقبال هدف أمام ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني وانتهت لصالح الأتليتي بهدفين لواحد.

الأهلى موسيمانى الدوري المصري الزمالك أخبار الرياضة خالد الغندور شيكابالا

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