صحف القاهرة تبرز نشاط الرئيس السيسي واحتفالات عيد الفطر وإدانة اعتداءات الاحتلال

أبرزت صحف القاهرة الصادرة ، صباح اليوم الخميس ، تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهاني مع الملوك والرؤساء العرب والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيدية الرئيس لأسر الشهداء، والتي رسمت البسمة على وجوه الأطفال، وأسر أبطال الجيش والشرطة والأطباء، بالإضافة إلى التحركات المصرية لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تكثيف الإجراءات بجميع الأجهزة المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أول عيد الفطر المبارك.



وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي يتبادل التهاني بالعيد مع قادة الدول العربية والإسلامية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث تلقى الرئيس السيسي اتصالات هاتفية من كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى أل خليفة، ملك البحرين، والرئيس الجزائري، عبدالعزيز تبون للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذين أعربوا عن خالص تمنياتهم بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.



من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية متمنيا للأشقاء في العالم العربي والإسلامي كل التوفيق والازدهار والسلام والأمن والاستقرار.



كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بحلول العيد ، متمنيا لتونس الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار. ومن جانبه أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة ، متمنيا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.



وتحت عنوان "هدايا من الرئيس لأسر شهداء الأطقم الطبية"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسي، في لفتة إنسانية، أرسل هدايا عينية ومادية لأسر الشهداء من الأطقم الطبية من المحافظات وذلك تقديرًا لتضحياتهم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.



وأوفدت وزارة الصحة والسكان وكلاء الوزارة في المحافظات لتقديم هذه الهدايا لذويهم، وأعربت أسر شهداء الأطقم الطبية عن شكرهم الرئيس للوقوف بجانبهم وتقديره دور وجهود ذويهم من الأطقم الطبية.

وفي صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "عيدية الرئيس لأسر الشهداء تصل منازلهم"، ذكرت الصحيفة أن وفود من القوات المسلحة زارت عدد من المحافظات لتوصيل هدايا العيد من الرئيس السيسي لأسر وأبناء الشهداء وإدخال السعادة إلى قلوبهم ووجدانهم وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأشارت "الأخبار" أن أبناء وأسر الشهداء وجهوا كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي والقوات المسلحة على هذه اللفتة الطيبة، ومعربين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس السيسي لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، وكذلك حرصه على التواصل معهم بكافة المناسبات، وكذلك القوات المسلحة.

وتحت عنوان "تحركات مصرية-أمريكية لاستعادة الهدوء في غزة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع نطاق عدوانه على قطاع غزة بعد أن أعلن المزيد من الأهداف العسكرية المرشحة للتدمير في القطاع، واصلت فصائل المقاومة توجيه صواريخها إلى المدن والمناطق الإسرائيلية.



وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض أعلن أمس عن تحركات مصرية-أمريكية لاستعادة الهدوء في قطاع غزة، مضيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى اتصالات مع مسئولين مصريين بشأن الوضع في غزة والقدس، تم خلالها التوافق على اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة وقرر الجانبان الإبقاء على الاتصال بشكل وثيق.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "روسيا: الإجراءات المصرية كافية لاستئناف الرحلات الجوية"، إشادة روسيا أمس بالإجراءات الأمنية المصرية في المطارات، مما سيسمح باستئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عملية التفتيش في المطارات أكدت أن مصر اتخذت كل الإجراءات لتقليل المخاطر الأمنية، بما في ذلك من الناحية الوبائية.

وتحت عنوان "خطة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قامت بالانتشار المكثف بمختلف محافظات الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الفطر وفق الخطة التي تم وضعها.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما وجه بتكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وأكد الوزير أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشملت الخطة توجيه وزير الداخلية بضرورة مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، وأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في دعم ومساندة الجهود التي يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.

وأضافت "الأخبار" تحت عنوان "عيد المحافظات الساحلية بدون شواطئ.. وصالات الأفراح خارج الخدمة"، أن المحافظات استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك اليوم الخميس وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا ما بين المواطنين.

وقرر المحافظون اغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة وإغراقها بالمياه كذلك الشواطئ ومنع أي تجمعات أو احتفالات خلال فترة العيد، كما شددوا على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة متابعة اغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والكافيتريات والكافيهات والمحلات التجارية وقاعات الأفراح ودور المناسبات والتأكد من مدى التزامها بقرارات الغلق من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعدم السماح بإقامة أي ملاه عشوائي في الشوارع والميادين، ليكون عيد المحافظات في منازلهم.

وتحت عنوان "طقس العيد.. موجة عبير وربيع"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن هيئة الأرصاد الجوية طمأنت المواطنين وأكدت أن طقس أيام العيد الثلاثة مستقر وربيعي، حيث تسود حالة من الطقس الحار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري مع تسجيل درجة حرارة عظمى ٣٣ وصغرى ١٨ خلال أول أيام عيد الفطر السعيد، فيما تنخفض الحرارة العظمى فى السواحل الشمالية إلى ٢٧ والصغرى إلى ١٧، وتصل في الصعيد إلى ٣٧ و٢٠.

ويتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة في ثاني أيام العيد بمقدار درجة واحدة القاهرة الكبرى والوجه البحري، وما بين درجتين إلى ٣ في الصعيد، بينما تستقر الحرارة في السواحل الشمالية عند الدرجات نفسها، على أن يستمر ذلك الطقس خلال اليوم الثالث. وتوضح د. إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأيام الثلاثة للعيد فى معدلاته الطبيعية ومستقر.

وتحت عنوان "التعليم العالي: 36.4 مليار جنيه لتطوير 27 جامعة حكومية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض تقريرًا حول المشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي تحسين الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب في الجامعات، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في 27 جامعة حكومية 428 مشروعاً بقيمة اجمالية بلغت نحو36 ملياراً و464 مليون جنيه.

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس أن التقرير استعرض أبرز المشروعات التنفيذية بالجامعات الحكومية، والتي جاءت على النحو التالي: مشروعات جامعة القاهرة بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و357 مليون جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروعات شملت تطوير مستشفيات الأمراض الباطنة وأورام الثدي والنساء والتوليد والأمراض المتوطنة وتجديد مباني العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والمدرجات ورفع كفاءة العديد من الأقسام ومباني الكليات والمستشفيات والمكتبات.

وتحت عنوان "خطة وطنية لإنتاج أدوات مواجهة "كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد استمرار الوزارة في دعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال ما تنتجه شركاتها التابعة من مطهرات وكمامات.

وأشار مرسي إلي أنه منذ بداية ظهور الفيروس في مصر قامت وزارة الإنتاج الحربي بوضع وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنون والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مطهرات ومنظفات وكمامات وغيرها من منتجات التطهير والتعقيم وقامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة.

وقال إن الوزارة قامت بتطويع إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لتنفيذ هذه الخطة من خلال تطوير وإقامة خطوط إنتاج بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات جديدة لم تكن تطرحها من قبل أو من خلال العمل علي الاستفادة المثلي من الجهات البحثية التابعة للوزارة من أجل القيام بأعمال البحث والتطوير التي تساهم في الخروج بأفكار ونماذج لمنتجات تخدم مساعي الدولة في مواجهة الفيروس.

وفي صحيفة "المصري اليوم"، وتحت عنوان " هيئة الدواء خطة عاجلة لدعم تصنيع لقاحات كورونا محليا"، ذكرت الصحيفة أن هيئة الدواء المصرية وضعت خطة عاجلة لدعم ومتابعة تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع محليا وفقا للمعايير العالمية.

وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى للهيئة، إن «الهيئة» كجهة رقابية منوط بها التأكد من مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات المستخدمة، من خلال تقييم المستندات الخاصة بهذه اللقاحات، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية.

وأوضح أن الهيئة حريصة على تنفيذ استراتيجية الدولة، وتطبيق معايير التصنيع الجيد للحفاظ على صحة المواطن، من خلال محورين أساسيين، هما تنوع مصادر اللقاحات وتوطين صناعتها محليا.

يذكر أن هيئة الدواء منحت رخصة الاستخدام الطارئ لـ5 لقاحات حتى الآن، وهى لقاح «سينوفارم- كوفيشيلد/ أسترازينيكا- سبوتنيك-V، و أسترازنيكا AZD 1222 ، وكورونا فاك".