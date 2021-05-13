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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد فرحة بالإسكندرية.. الملايين يؤدون الصلاة داخل المساجد بسبب كورونا (فيديو)

صلاة العيد وسط إجراءات
صلاة العيد وسط إجراءات احترازية

أدى الملايين من أبناء محافظة الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك داخل المساجد، اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي مسجد القائد إبراهيم، قال الشيخ خالد عامر، إمام المسجد، في خطبة العيد، إن عيد الفطر المبارك هو يوم الجائزة بعد شهر الصيام، مطالبًا الجميع أن يواصلوا الاعمال الطيبة والأخلاق والمعاملة الحسنة مع غيرهم كما كان يواظب على ذلك فى رمضان.

وأضاف “عامر” أنه علينا ان نجعل العيد فرحة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على أروحنا وأرواح من نحب، ومساعدة الدولة في ذلك.

وفي تصريحات عقب الصلاة لـ “صدى البلد”، قال الشيخ خالد عامر: “إننا نحمد الله ان فتح بيوته هذا العام للمصلين، بعد الإغلاق العام الماضي بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى تطهير وتعقيم المسجد بالكامل قبل صلاة العيد، وطوال شهر رمضان المبارك لتطهيره بالكامل حماية للمصلين”.


وأشاد عامر، بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف حماية لأرواحهم.
من جانبهم، عبر بعض المصلين عن سعادتهم الغامرة باقامة صلاة العيد هذا العام داخل المساجد، بعد الإغلاق العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

 

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وفي سياق منفصل، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر، مشددا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

 

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