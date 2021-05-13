عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب تأدية صلاة العيد.. وكيل وصحة الشرقية يوزع الحلوى على المرضى والعاملين بمستشفيات المبرة والقنايات

صدى البلد

قام  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية للمرور علي مستشفي المبره بالزقازيق، ومستشفي القنايات المركزي، في حضور الدكتور أحمد عبدالحفيظ مدير مستشفي المبرة، والدكتور خالد الشحات مدير مستشفي القنايات، لتهنئة المرضي والفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات بعيد الفطر المبارك.

 

كما قام خلالها وكيل الوزارة بتوزيع الحلوي علي جميع المرضي وأفراد الجيش الأبيض والعاملين بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ونقل تهنئة معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الوزيرة ودعمها الكامل لجميع الأطقم الطبية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

 

تعرف على آخر استعدادات محافظة الشرقية لعيد الفطر

وعلي جانب آخر، أصيبت ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزلها بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق، وتم نقل المصابة إلي مستشفي ههيا  لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود  بلاغا من مستشفي ههيا بإستقبال " أ. ر . م" 40 عاما ربة منزل مقيمة بقرية هريه رزنه دائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر إثر إنفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المنزل.

 

تم نقل المصابة إلي مستشفي ههيا للحروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

صحة الشرقية وكيل صحة الشرقية اخبار محافظة الشرقية اخبار الشرقية اقتحام الحدود الشرقية

ترشيحاتنا

10 ملايين دولار تفصل كريستيانو عن اللحاق بـ ميسي في سباق الأعلى أجرا

أخبار التكنولوجيا.. أهم الميزات القادمة إلى واتساب.. وتيك توك ينافس فيسبوك بخدمة جديدة

الملك سلمان يغرد في أول أيام العيد.. ماذا قال؟

أغلاها 280 ألف ريال .. أسعار دودج 2021 في السعودية

أخبار الرياضة.. اقتراب نجم الرجاء من الانضمام إلى الأهلي.. الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. موسيماني يدعم شيكابالا ضد العنصرية

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 13-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

سحب 5055 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. تفاصيل

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ