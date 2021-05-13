عقب تأدية صلاة العيد.. وكيل وصحة الشرقية يوزع الحلوى على المرضى والعاملين بمستشفيات المبرة والقنايات

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية للمرور علي مستشفي المبره بالزقازيق، ومستشفي القنايات المركزي، في حضور الدكتور أحمد عبدالحفيظ مدير مستشفي المبرة، والدكتور خالد الشحات مدير مستشفي القنايات، لتهنئة المرضي والفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات بعيد الفطر المبارك.

كما قام خلالها وكيل الوزارة بتوزيع الحلوي علي جميع المرضي وأفراد الجيش الأبيض والعاملين بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ونقل تهنئة معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الوزيرة ودعمها الكامل لجميع الأطقم الطبية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

وعلي جانب آخر، أصيبت ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزلها بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق، وتم نقل المصابة إلي مستشفي ههيا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفي ههيا بإستقبال " أ. ر . م" 40 عاما ربة منزل مقيمة بقرية هريه رزنه دائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر إثر إنفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المنزل.

تم نقل المصابة إلي مستشفي ههيا للحروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.