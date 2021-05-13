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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ يؤدي صلاة عيد الفطر في المدينة الشبابية بالعريش

شوشه يؤدي صلاة العيد
شوشه يؤدي صلاة العيد في المدينة الشبابية بالعريش

أدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المدينة الشبابية الدولية بالعريش وسط اجراءات احترازية ووقائية، ورافقه اللواء مدير الأمن والعميد قائد قطاع التأمين وماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش وعدد من رجال الدين الاسلامى بالأوقاف والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وقيادات الجيش والشرطة .. الى جانب الدكتور رياض اسماعيل عضو مجلس الشيوخ وعبد العزيز مطر عضو مجلس النواب ، وعدد كبير من م شايخ وعواقل وأهالى المحافظة ).

 

سلوكيات رمصان :

 

وألقى الشيخ أيمن جعفر خطبة العيد ، ودارت حول الاستفادة من شهر الصيام وأن يلتزم المسلمون بسلوكيات رمضان طوال العام ، وأن يكون العيد طاعة وبعده عمل ، وأن يساهم الجميع فى تنمية وتعمير سيناء والعمل على احلال الأمن والاستقرار بها .


وأكد المحافظ على تهنئة أبناء المحافظة والشعب المصرى بأكمله بعيد الفطر المبارك .. مشيرا الى تذكر أرواح شهدائنا الأبرار الذين أستشهدوا دفاعا عن هذه الأرض .. مقدما الشكر لقوات الجيش والشرطة الذين يحمون الحدود والجبهة الداخلية .


وأعلن المحافظ عن توافر كافة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم  خلال أيام العيد .. مشيرا الى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أى شكوى .. الى جانب غرف عمليات مركزية وفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات لمتابعة توفير احتياجات المواطنين طوال أيام العيد .


ومن جهة أخرى أدى رؤساء مجالس المدن بكل من : الشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى صلاة العيد فى المساجد المخصصة على مستوى المحافظة.

 

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صلاة عيد الفطر الشبابية العريش

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