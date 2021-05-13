"عيدك في البيت" بسبب كورونا.. اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في الوادي الجديد

تسببت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في اختفاء مظاهر عيد الفطر في مختلف مراكز ومدن محافظة الوادي الجديد ، حيث فضل أغلب المواطنين الاحتفال بالعيد في المنازل وعدم الخروج.

وتقوم قوات الشرطة بالمرور في مختلف الشوارع والميادين الرئيسية والعامة بمختلف مدن ومراكز الوادي الجديد ، لمتابعة تفعيل قرارات مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لمتابعة إغلاق الحدائق العامة والمنتزهات ، بجانب استمرار غلق مراكز الشباب والأندية منعاُ لأي تجمعات.

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من جانب اخر استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور الدكتور محمود جاهين مدير عام الأوقاف بالمحافظة ووفد من كنيسة العذراء بالخارجة.

وأكد المحافظ علي اعتزازه وتقديره لروابط الأخوة والوحدة والمحبة بين أبناء الوطن ، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعياً الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يحفظ وطننا الغالي ويوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعاََ.

من ناحية اخري أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة لــ7000 عميل حتى الآن كما جرى الانتهاء من تنفيذ 43 كم من الشبكات الأرضية بها بالإضافة إلى محطة تخفيض الضغط، للبدء في التشغيل في شهر يونيو القادم.

وقال المحافظ إنه ناقش آليات إعادة الشيء لأصله بعد التنفيذ وكذلك إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى المحافظة وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة، حيث ناقش عبر الفيديو كونفرانس اخر ما جرى تنفيذه مع المهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع وبحضور من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة والشركة.