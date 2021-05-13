محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بحي شرق

وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية





أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث تعقيم المسجد قبل الصلاة وشرط ارتداء المصليين للكمامات الواقية قبل دخول المسجد واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والمرور الدوري لرش الكحول والمطهرات للمصليين وذلك تنفيذًا للقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

كما أدى الصلاة معه اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء عصام غانم مدير الأمن العام واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وأيمن محروس رئيس حي شرق والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .. بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى العيد بالمساجد التي خصصتها الأوقاف لصلاة العيد وهي نفس المساجد التي يتم تأدية صلاة الجمعة بها ويبلغ عددها 4085 مسجدًا على مستوى المحافظة مع عدم السماح إقامتها في الساحات نهائيًا.



وتضمنت خطبة عيد الفطر المبارك التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف حول فضل صيام وثواب شهر رمضان وعن فرحة المسلمين بالعيد وهدي النبي محمد صلي الله عليه وسلم يوم عيد الفطر وحث المواطنين على فضائل الأعمال والتمسك بالقيم الدينية ونشر المحبة والتسامح فالإسلام هو دين المحبة والسلام وبيان فضل العطاء والبذل وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته كما تضمنت التركيز على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.



وعقب الصلاة هنأ محافظ أسيوط المواطنين بالعيد وناشدهم بالوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في المنازل حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء أن يعم الخير والرخاء لمصر ولشعب أسيوط وأن يكون عيدًا سعيدًا أعاده الله عز وجل على الجميع بالخير والسلام.



وأكد محافظ أسيوط إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية خلال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومنها وقف الإجازات للقيادات التنفيذية ومتابعة الأداء في الشارع على مدار الساعة وغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية خلال أيام العيد ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والمخلفات بجانب منع التجمعات وزيارة المقابر بالإضافة إلى عدم التهاون في تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك لافتًا إلى فتح غرفة العمليات الرئيسية على مدار ألـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات من المواطنين عند حدوث أي تجمعات أو تزاحم مع استقبال الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والنظافة ومتابعة حالات كورونا مع المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية والأساسية والبترولية المختلفة علاوة على رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وجميع المستشفيات.

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