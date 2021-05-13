شاهد .. أهالي ومواطني الغربية يؤدون صلاه عيد الفطر المبارك في المساجد

أدي عشرات الألاف من الأسر والعائلات بالغربية صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر المبارك وسط حالة من السعادة والبهجة انتابت الرجال والسيدات بساحات المساجد في قري ومراكز المحافظة .



واحتفلت الاسر والعائلات بمظاهر العيد من ترديد تهليلات صلاة عيد الفطر المبارك وعلي رأسها " الله أكبر .. ولله الحمد .. الله أكبر ..كبيره " .

كما أكد فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أن عدد المساجد التي تستقبل المصلين لأداء صلاة العيد ٣٢٠٠ مسجد على مستوى المحافظة مشيرًا إلى أن كل مسجد من هذه المساجد يوجد به إمام وعامل، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين.

وكشف انه سيتم تطبيق كافة قرارات وتعليمات وزارة الأوقاف بكل حسم خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أثناء أداء الشعائر الدينية .

كما بين " عبد المجيد" انه سيتم تحرير محاضر ضد اى شخص يقيم صلاة العيد في غير الأماكن المحددة وذلك حرصا على أرواح المواطنين كما سيتم إصدار قرارات بإغلاق المساجد المخالفة خلال صلاة العيد وإحالة المشرفين عليها الى التحقيق العاجل.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تحددها وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ومنها مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وارتداء الكمامات للجميع داخل المساجد.



كما أعلنت وزارة الأوقاف عن تكثيف أعمال النظافة والتعقيم المستمرة للمساجد والتشديد على العاملين بعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا.

صلاه عيد الفطر بالغربية

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