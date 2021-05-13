عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يزور قطاع قوات الأمن.. ويفتح أعمال تطوير السيدة نفيسة

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلي رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها المحافظ إلي إدارة قوات أمن بورسعيد حيث كان في استقباله اللواء ناصر حريز  مدير أمن بورسعيد واللواء حسني عبد العزيز نائب مدير الأمن.

وأشاد المحافظ بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدى للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ بأن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد حرصا علي سلامة المواطنين وأمنهم.

وسط إجراءات احترازية ووقائية ..محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد بمسجد أم القرى

 

كما افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي.

وأشار المحافظ، خلال جولته بالمنطقة عقب تطويرها، إلى أن أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة تأتي بالتوازي مع أعمال تطوير العمارات السكنية بما يحقق الشكل الحضاري لها.

وأوضح أن منطقة السيدة نفيسة شهدت إعادة هيكلة ورفع كفاءة من خلال إعادة دهان واجهات العمارات السكنية، وتطوير نوازل الصرف الصحي، وتجميل المنطقة من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الإضاءة، بالإضافة لمبادرات تعديل السلوك للحفاظ على ما جرى إنجازه من أعمال تطوير بالمشاركة مع مؤسسة مشكاة نور

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدي صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أم القرى في حي الضواحي مع الآلاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

IMG-20210513-WA0052
IMG-20210513-WA0052
IMG-20210513-WA0051
IMG-20210513-WA0051
IMG-20210513-WA0053
IMG-20210513-WA0053
IMG-20210513-WA0048
IMG-20210513-WA0048
IMG-20210513-WA0043
IMG-20210513-WA0043
IMG-20210513-WA0046
IMG-20210513-WA0046
IMG-20210513-WA0047
IMG-20210513-WA0047
IMG-20210513-WA0049
IMG-20210513-WA0049
IMG-20210513-WA0050
IMG-20210513-WA0050
IMG-20210513-WA0044
IMG-20210513-WA0044
IMG-20210513-WA0042
IMG-20210513-WA0042
IMG-20210513-WA0045
IMG-20210513-WA0045
IMG-20210513-WA0035
IMG-20210513-WA0035
IMG-20210513-WA0034
IMG-20210513-WA0034
IMG-20210513-WA0030
IMG-20210513-WA0030
IMG-20210513-WA0039
IMG-20210513-WA0039
IMG-20210513-WA0032
IMG-20210513-WA0032
IMG-20210513-WA0037
IMG-20210513-WA0037
IMG-20210513-WA0031
IMG-20210513-WA0031
IMG-20210513-WA0038
IMG-20210513-WA0038
محافظ بورسعيد الصرف الصحى فيرس كورونا مواجهه فيرس كورونا كورونا المستجد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية صحة المواطن رجال الشرطة العمارات السكنية ساعد وزير الداخلية حي الضواحي تعديل السلوك تطبيق الضواحي اللواء عادل الغضبان المواطن صحة المواطنين أعمال تطوير الاجهزة التنفيذية عيد الفطر المبارك الغضبان غضب

ترشيحاتنا

10 ملايين دولار تفصل كريستيانو عن اللحاق بـ ميسي في سباق الأعلى أجرا

أخبار التكنولوجيا.. أهم الميزات القادمة إلى واتساب.. وتيك توك ينافس فيسبوك بخدمة جديدة

الملك سلمان يغرد في أول أيام العيد.. ماذا قال؟

أغلاها 280 ألف ريال .. أسعار دودج 2021 في السعودية

أخبار الرياضة.. اقتراب نجم الرجاء من الانضمام إلى الأهلي.. الزمالك يهاجم اتحاد الكرة .. موسيماني يدعم شيكابالا ضد العنصرية

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 13-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

سحب 5055 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. تفاصيل

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ