محافظ بورسعيد يزور قطاع قوات الأمن.. ويفتح أعمال تطوير السيدة نفيسة

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلي رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها المحافظ إلي إدارة قوات أمن بورسعيد حيث كان في استقباله اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد واللواء حسني عبد العزيز نائب مدير الأمن.

وأشاد المحافظ بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدى للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ بأن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد حرصا علي سلامة المواطنين وأمنهم.

كما افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي.

وأشار المحافظ، خلال جولته بالمنطقة عقب تطويرها، إلى أن أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة تأتي بالتوازي مع أعمال تطوير العمارات السكنية بما يحقق الشكل الحضاري لها.

وأوضح أن منطقة السيدة نفيسة شهدت إعادة هيكلة ورفع كفاءة من خلال إعادة دهان واجهات العمارات السكنية، وتطوير نوازل الصرف الصحي، وتجميل المنطقة من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الإضاءة، بالإضافة لمبادرات تعديل السلوك للحفاظ على ما جرى إنجازه من أعمال تطوير بالمشاركة مع مؤسسة مشكاة نور

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدي صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أم القرى في حي الضواحي مع الآلاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

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