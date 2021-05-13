محافظ السويس والأهالي يؤدون صلاة العيد بمسجد بدر في بور توفيق

أدى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الخميس ، بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق بحي السويس.

كما حضر صلاة عيد الفطر المبارك من القيادات الامنية اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس وعدد من القيادات الأمنية.

وحضر أيضا صلاة عيد الفطر المبارك الشيخ إبراهيم البرناوي، نائب قنصل المملكة العربية السعودية في السويس وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في المحافظة وقيادات مديرية الاوقاف وعدد من أهالي السويس.

أدى صلاة العيد الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف في السويس، وجاءت خطبة عيد الفطر بعنوان " فرحة الصائم " وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تحدث عن فضل شهر رمضان الكريم وليلة القدر الذي انزل فيها القران الكريم .

وبعد الانتهاء من خطبة العيد تبادل المحافظ التهاني مع المواطنين متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب السويس ومؤكدا على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه، مطالبا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي صحتهم من فيروس كورونا.

يذكر أن صلاة عيد الفطر المبارك، أقيمت في 269 مسجدا على مستوى المحافظة تم خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الاوقاف لحماية المواطنين من فيروس كورونا.